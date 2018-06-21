شركة روسية تنتج محركات كهربائية للروبوتات

تعتزم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية البدء في إنتاج محركات كهربائية من جيل جديد بحلول عام 2020.

وأعلن ناطق باسم الشركة، أن مصنع "تومسك" الروسي، وبصفته فرعا من شركة "أورال فاغون زافود"، سيتولى إنتاج هذا النوع من المحركات التي يمكن أن تستخدم في الحافلات الكهربائية والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والطائرات من دون طيار.

وأضاف الناطق أن المحركات الحديثة من الجيل الجديد، سوف تستهدف ملء السوق الروسية وتوفير الطاقة الكهربائية، وشغل الفراغ الذي يمكن أن تتركه المحركات الكهربائية المستوردة من الخارج.

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وبحسب الناطق، فإن المحرك الجديد يتميز عن مثيله المستورد بقدرته على العمل في الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك في ظروف القطب الشمالي، مشيرا إلى أن بإمكان هذه المحركات منافسة المحركات الأجنبية من حيث المواصفات والسعر.

كما أعلنت شركة "أورال فاغون زافود"، أن المشروع لا يزال قيد التصميم والاختبار، ومن المتوقع أن يبدأ مصنع "تومسك" للأجهزة الكهربائية في إنتاج تلك المحركات على دفعات بحلول عام 2020.

يذكر أن "اورال فاغون زافود" هي شركة حكومية كبرى، تقوم بإنتاج نحو 100 نوع من المنتوجات، وبخاصة المعدات الحربية ومعدات الطرق وعربات القطار والمقطورات وغيرها.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف