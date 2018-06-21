تطوير تقنية ذكية تمكن الدرونات من تمييز تصرفات البشر!

قرر مهندسو جامعة كامبريدج تطوير تكنولوجيا الدرونات ورفعها إلى مستوى جديد يمكّنها من "فهم" صور تلتقطها بشكل مستقل في نظام "أونلاين"، لتنبيه أجهزة الأمن في حال رصد تصرفات مشبوهة.

وأطلق الخبراء على مشروعهم تسمية "العين السماوية"، وأكدوا أنه نظام رصد ذاتي في الوقت الحقيقي، يهدف إلى التعرف على "العناصر العدوانية" باستخدام شبكة هجينة للتعلم العميق "ScatterNet".

وتسمح تكنولوجيا "ScatterNet" للدرون بالتعرف على البشر وفرض رقابة دقيقة عليهم وتحليل تصرفاتهم، وإطلاع الشرطة على البيانات والتصرفات المشتبه بها.

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ويرى هذا الدرون الإنسان على شكل مجموعة متألفة من 14 نقطة، تتوزع بين رأسه وعقبه، تربطها ببعضها بالبعض خطوط تمثل الأيدي والأرجل وجسم الإنسان.

وقالت بوابة "designboom.com" إن النظام خضع لاختبار ناجح.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف