بناء كاسحة جليد ثانية للجيش الروسي

أعلن نائب قائد البحرية الروسية، فيكتور بارسوك، عن انطلاق عملية بناء كاسحة الجليد العسكرية "نيقولاي زوبوف"، عام 2020.

وأكد بارسوك، في حديث أدلى به لوكالة تاس الروسية، أن كاسحة الجليد ستبنى في مصنع "أدميرالتيسكي فيرفي"، بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

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وقال مدير المصنع، ألكسندر بوزاكوف، إن كاسحة الجليد "نيقولاي زوبوف" تخصص للقيام بدوريات على امتداد شاطئ المحيط المتجمد الشمالي، شأنها شأن كاسحة الجليد العسكرية "إيفان بابانين" التي بدأ بناؤها في 19 أبريل الماضي. ومن المتوقع أن تسلم الكاسحة إلى البحرية الروسية، بحلول عام 2020.

يذكر أن كاسحة الجليد تقوم بمهام الدورية في منطقة القطب الشمالي وكسح الجليد لتمرير السفن وقطرها.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف