بالفيديو.. اختبار كاسحة الجليد العسكرية الروسية في القطب الشمالي

بدأت اختبارات كاسحة الجليد الروسية العسكرية الواعدة "إيليا موروميتس" في جليد بحر بارينتس شمالي روسيا.

وقال المتحدث باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد البحري، فاديم سيرغا، إن كاسحة الجليد باشرت بالاختبار الميداني لأنظمتها بعد اقترابها من حد الجليد شرقي بحر بارينتس.

وأشار المتحدث إلى أن استخدام كاسحة الجليد الحديثة سيوسع إمكانات التأمين المادي التقني للأسطول الشمالي، إذ ستشارك العام الجاري لأول مرة في مرافقة السفن الحربية في منطقة القطب الشمالي.

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وتتراوح سماكة الجليد في تلك المنطقة البحرية بين 50 و100 سنتيمتر، ما يناسب متوسط المعدلات لموسم الربيع في تلك المنطقة.

ويخطط لأن تستمر الاختبارات الميدانية، لغاية نهاية أبريل الجاري، ثم ستعود السفينة إلى ميناء مورمانسك.

يذكر أن "إيليا موروميتس" دخلت في تشكيلة البحرية الروسية، في 30 نوفمبر الماضي. وبلغت إزاحتها 6 آلاف طن، طولها 85 مترا، عرضها 20 مترا.

ويتوفر على متن الكاسحة مهبط للمروحيات. ويمكن استخدامها أيضا لأداء المهام العلمية ومهام النقل والإنقاذ في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف