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صحيفة أمريكية: منظومة "إس-500" الروسية جاهزة ولا مثيل لها

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية: منظومة
وزارة الدفاع الروسية
"إس-500"
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قالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية إن منظومة "إس-500" الروسية المضادة للجو فريدة ولا مثيل لها في العالم.

وأضافت الصحيفة أن تصميم المنظومة يعد من أولويات التصاميم الروسية الحربية. وحسب المعلومات الواردة من مصادر البنتاغون فإن روسيا اختبرت مؤخرا منظومتها على مسافة اعتبرت سابقا مستحيلة.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن المنظومة دمرت هدفا بنجاح على مسافة 481 كيلومترا، ما يزيد بـ 80.4 كيلومتر عن قدرة أي  منظومة أخرى مثيلة لها.

وقالت "The National Interest" إن "إس-500" تزود بعدة أنواع من الصواريخ وفقا لبعد الهدف وخطورته.

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وعلى سبيل المثال، ومن أجل التصدي للأهداف البالستية، تتوفر في "إس-500" صواريخ تطير بسرعة 7 كيلومترات في الثانية. وتعتقد الصحيفة أن المنظومة الروسية قادرة على إسقاط الأهداف على ارتفاع حتى 200 كيلومتر وكذلك استهداف طائرات الشبح.

وتعد "إس-500" منظومة بعيدة المدى، يمكن أن تعمل كدرع صاروخية على ارتفاع عال جدا، بما في ذلك اعتراض الأهداف في الفضاء القريب.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية فإن مدى عمل المنظومة بلغ 600 كيلومتر. وهي قادرة على تدمير 10 أهداف بالستية فوق صوتية في وقت واحد.

وكان الرئيس الروسي قد كلف، في مايو الماضي، الصناعة الحربية الروسية بإعداد منظومة "إس-500" للإنتاج على دفعات.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف

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