ظهر للأرض ثلاثة توائم

اكتشفت مجموعة من علماء من معهد الكناري للفيزياء الفلكية وجامعة أوفييدو، منظومة كواكب توجد فيها ثلاثة كواكب شبيهة بالأرض.

وقال موقع arXiv.org، إن الاكتشاف تم باستخدام المرصد الفضائي كبلر في إطار البعثة K2 التي تتضمن البحث عن كواكب قابلة للحياة تدور حول الأقزام الحمراء.

ويسمح التلسكوب المذكور بتسجيل التغيرات في وميض النجوم خلال مرور الجرم على خلفية قرص النجم وهو ما يسمى، بطريقة القياس الضوئي Photometry العبوري.

وذكر الموقع، أن العلماء اكتشفوا منظومتين الأولى تتضمن النجم "ك2-239" وهو قزم أحمر ويبعد عن الشمس مسافة 160 سنة ضوئية وحوله تدور ثلاثة كواكب صخرية بحجم الأرض، وفترة دوران هذه الأجرام حول K2-239 تتراوح بين 5.2 و10.1 أيام.

وهناك قزم أحمر آخر هو K2-240 حوله كوكبان شبيهان بالأرض، وقطر كل منهما يزيد على قطر الأرض بالضعف، فيما تتعرض هذه الكواكب للإشعاعات الشديدة، لقربها من النجوم.