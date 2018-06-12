الصين تنشر أول صورة لطائرة درون قتالية فوق صوتية

نشرت شركة "Shenyang Aircraft" الصينية أول صورة لطائرتها الضاربة فوق الصوتية من دون طيار "Dark Sword".

وأفادت بوابة "Shenyang Aircraft" بأن الدرون الصيني الجديد يختلف عن غيره بجمعه بين القدرة الفائقة على المناورة والسرعة فوق الصوتية والتخفي عن الرادارات المعادية من جهة أخرى.

وتعتقد البوابة أن طائرة "Dark Sword" قادرة على التحليق بسرعة فوق صوتية دون تشغيل نظام الاستهلاك الفائق للوقود وبلوغ سرعة 2 ماخ.

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وأضافت البوابة أن جزءا من مكونات هيكل الطائرة يذكر بالمقاتلة الصينية من الجيل الخامس "J-20". وحصلت الطائرة الدرون على مأخذ هواء فوق صوتي يزيد من التخفي عن الرادارات ويخفض من المقاومة الإيرودينامية.

وستستخدم الطائرة حسب البوابة الإلكترونية لتوجيه ضربات خاطفة، فيما لم تذكر الشركة المرحلة التي وصلت إليها عملية التصنيع.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف