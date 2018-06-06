الصين تكشف عن سلاح ليزر مضاد للدرونات

كشفت الصين في معرض "KADEX 2018" الدولي الخامس للأسلحة الدفاعية عن سلاح ليزر من شأنه توسيع إمكانات مكافحة الإرهاب.

وقال ناطق باسم شركة "Poly Technologies Inc" الصينية إن ليزر "Silent Hunter" يمكن استخدامه من قبل الشرطة والأمن لمكافحة الإرهاب.

وشهد معرض "KADEX 2018" للأسلحة الذي أقيم في كازاخستان، من 23 حتى 26 مايو الماضي، طلبا كبيرا على سلاح الليزر التكتيكي الصيني وذلك من قبل الجهات الأمنية المختلفة.

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وأشار الخبير العسكري الصيني والمحلل التلفزيوني، سونغ جون بينغ، إلى أن الاعتداءات باستخدام الطائرات من دون طيار في ازدياد مستمر. وسيساعد "Silent Hunter" أجهزة الأمن والشرطة على اعتراض تلك الطائرات. وأضاف أن قوات الدفاع الجوي والقوات البحرية يمكن أن تستخدم الليزر كسلاح تكتيكي يوضع في وسائل النقل والسفن البحرية.

يذكر أن ليزر "Silent Hunter" كان قد استخدم عام 2016 لضمان الأمن الجوي أثناء عقد قمة "G20" في مدينة خانغ تشو الصينية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف