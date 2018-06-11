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"بايكال" الخفيفة تستبدل أسطورة الطيران المدني الروسي "آن-2"

العلوم والتكنولوجيا

Ria Aleksandr Kriajev
طائرة "بايكال"
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ظلت طائرة "آن-2" الخفيفة رباعية الأجنحة من أكثر الطائرات الخفيفة انتشارا في الاتحاد السوفيتي وروسيا لعقود، واستخدمت لأغراض الزراعة وللأغراض العسكرية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتستعد مؤخرا طائرة "بايكال" الخفيفة الحديثة لاستبدال "آن-2"، ويتوقع أن يبدأ إنتاجها على دفعات بحلول عام 2021، وذلك في مصنع "أولان أوده" شرقي روسيا.

M.riavrn.ru
طائرة "آن - 2"
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وصنعت طائرة "بايكال" من بلاستيك كربوني تماما، وزودت بمحرك تيربو "Honeywell TPE331-12UAN" أمريكي الصنع، بلغت قوته 1100 حصان. وبوسعها أن تحمل 3.5 طن من الحمولة. أما مدى عملها فبلغ 1.5 ألف كيلومتر.

يذكر أن طائرة "بايكال" يمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي وغيرها من المناطقة النائية وفي الزراعة وإطفاء الحرائق.

وكانت شركة الخطوط الجوية في جمهورية ياكوتيا الروسية قد أعلنت أنها جاهزة لاستخدام الطائرة. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دينيس مانتوروف، إن للطائرة الجديدة مستقبل جيد.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

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