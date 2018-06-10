كشف سبب نفوق 500 ألف طائر على سواحل أمريكا!

أكدت مجموعة دولية من العلماء بقيادة، جوليا باريش، من جامعة واشنطن أن ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ هو سبب نفوق الطيور الجماعي على السواحل الغربية للولايات المتحدة الأمريكية.

ونفقت كل هذه الطيور في السنوات الأخيرة بسبب الجوع الناجم عن انخفاض كمية العوالق الحيوانية في مياه المحيط الهادئ، وفقا لاستنتاجات المتخصصين الذين نشروا دراستهم في مجلة "Phys.org".

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وتناثرت جثث حوالي 500 ألف من طيور الأوك "Ptychoramphus aleuticus" فصيلة البطريقيات، على الشواطئ الممتدة من كاليفورنيا إلى كولومبيا. وأدخل العلماء بيانات الطيور النافقة إلى قاعدة بيانات خاصة وقارنوها مع بيانات حول درجة حرارة المياه ودورة المحيطات ووفرة الموارد الغذائية للطيور (العوالق الحيوانية).

واتضح أن المياه السطحية بالقرب من سواحل المحيط الهادئ، في الفترة الممتدة من عام 2013 إلى 2015، أصبحت أكثر دفئا بسرعة بسبب انخفاض تدفق الحرارة إلى أعلى باتجاه الغلاف الجوي. وبما أن العوالق الحيوانية تفضل الماء البارد، أدى ذلك إلى انخفاض غذاء الطيور بشكل حاد وهذا ما أدى إلى نفوق الطيور المهاجرة.

وستتكرر مثل هذه الحالات، وفقا للعلماء، وستتجلى عواقب الاحتباس الحراري في المستقبل القريب ومن المحتمل أن يصبح الجزء الشمالي بأكمله من المحيط الهادئ أكثر دفئا.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو