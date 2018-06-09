روسيا تختبر تكنولوجيا الكم في المحطة الفضائية الدولية

تنوي روسيا اختبار أجهزة إرسال المعلومات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض باستخدام تكنولوجيا تشفير الكم، بعد 3 أعوام.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر "صناعة الرقمنة في روسيا الصناعية" الذي يعقد حاليا في قازان، قال نائب مدير قسم الدراسات المعلوماتية في مؤسسة البحوث الواعدة الروسية، سيرغي غاربوك، إن نجاح تطور تكنولوجيا اتصال الكم يتوقف على نوعية أجهزة ترحيل الإشارات. ومفتاح الكم المتألف من الفوتونات يتلاشى مع زيادة المسافة وبلوغها 100-150 كيلومترا.

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لذلك، يواجه المهندسون مشكلة تصميم أجهزة ترحيل إشارات الكم، والتي بوسعها استعادة الشيفرات وإرسالها إلى 150 كيلومترا إضافية.

وأشار غاربوك إلى أن الصين اختبرت لأول مرة إرسال معلومات من قمر اصطناعي إلى الأرض بواسطة شيفرات الكم، عام 2017.

يذكر أن عملية تشفير الكم تعد تكنولوجيا تستبعد نظريا إمكانية التدخل في المعلومات المرسلة، إذ تعتمد مبادئ تصرف جسيمات أولية، يستبعد تغيير أية مواصفات فيها دون أن تتغير مواصفات أخرى.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف