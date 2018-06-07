بيلاروس تكشف عن مدرعة برمائية جديدة في عيد استقلال البلاد

تكشف جمهورية بيلاروس في الاستعراض العسكري الذي سيقام بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، في 3 يوليو المقبل، عن ناقلة جنود برمائية مدرعة جديدة "بي تي آر-70 إم بي 1".

وحصلت المدرعة الجديدة على محرك ديزل أقوى من سابقتها "بي تي آر-70" السوفيتية، وهو ثماني الأسطوانات من طراز "كاماز-7402.10" بلغت قوته 260 حصانا.

غوس كوم فوينبروم

وعلى رغم من زيادة وزن المدرعة من 11.5 إلى 13 طنا، إلا أن ذلك لم يؤثر على قدرة العربة على الحركة والمناورة، حيث تسارعت خلال اختبارها حتى 92 كيلومترا في الساعة.

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كما ازداد ارتفاع قسم الأفراد بـ 14 سنتيمترا، ما زاد من ظروف الراحة في داخلها. وتم تزويدها بجهاز لاسلكي رقمي حديث من طراز "دروفا"، يتميز بقدرة فائقة على مقاومة التشويش.

أما أسلحة المدرعة فلم تطرأ عليها أية تعديلات، مع العلم أنها مزودة برشاش ثقيل عيار 14.5 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم.

يذكر أن المدرعة الجديدة بدأت خدمتها في الجيش البيلاروسي.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف