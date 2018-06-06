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"كلاشينكوف" جاهزة لإطلاق دراجات نارية "صامتة"

العلوم والتكنولوجيا

دراجة "بولسار" النارية
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حصلت شركة "كلاشينكوف" الروسية على شهادة تسمح لها بإنتاج دراجات "إيج بولسار" الكهربائية الحديثة.

وقد تم الكشف عن بعض النسخ العسكرية من "إيج بولسار" في معرض "دراجات إيجيفسك النارية" الذي أقيم في عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية، إيجيفسك.

ويمكن للدراجة النارية الكهربائية "بولسار" قطع مسافة 150 كيلومترا دون أن تشحن بطارياتها حيث تبلغ قدرتها 15 كيلوواط.

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وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن معرض "الحجوزات الحكومية الدفاعية-2018" الذي أقيم في ضواحي موسكو، في نهاية مايو الماضي ومطلع يونيو الجاري، كشف عن دراجة نارية صامتة  ستستخدم في القوات الخاصة الروسية، وأضافت أن أول دفعة منها ستسلم العام الجاري لوحدات الجيش الروسي.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف

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