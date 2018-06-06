خطة لتطوير موانئ مصر البحرية حتى العام 2030

وقعت وزارة النقل المصرية، الأحد 3 يونيو الجاري، اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدراسة مخطط شامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030.

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس الفريق، مهاب مميش، أن دراسة المخطط الشامل للموانئ المصرية التجارية 2030، هو بداية التكامل الحقيقي، موضحا أنه في السابق لم يكن هناك تكامل في الرؤى والمشروعات بين الموانئ الـ 6 في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لوزارة النقل.

وأضاف مميش خلال كلمته في مؤتمر توقيع الاتفاقية أن النقل البحري في العالم يتطور وأحجام السفن في ازدياد، ولا بد أن تكون موانئ مصر مؤهلة لذلك.

وقال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن الموانئ المصرية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ.

وتعمل مصر على تطوير الموانئ لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بها، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

المصدر: مصراوي