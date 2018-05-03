"سوخوي-27" تثير قلق الولايات المتحدة والناتو

نشرت مجلة المصلحة الوطنية الأمريكية المختصة بشؤون السياسة العسكرية مقالا عن المقاتلة الروسية "سوخوي-27"، تشير فيه إلى أنها ترعب البنتاغون والناتو.

وتشير المجلة إلى أن المقاتلات السوفيتية ميغ: 15 و21 و25 و29 هي فعلا مقاتلات أسطورية، بيد أن "سوخوي-27" تتفوق عليها.

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ويضيف كاتب المقال أنه عند تصميم المقاتلة "سوخوي-27"، أخذ المصممون بالاعتبار جميع إمكانيات المقاتلة الأمريكية إف-15، لذلك فهي لا تقل عنها شأننا وقدرة وسرعة وتسليحا، ويمكن تطويرها أكثر. وتصل سرعة المقاتلة "سوخوي-27" إلى 2.35 ماخ وتحمل 8 صواريخ جو-جو.

يذكر أن "سوخوي-27" مقاتلة روسية من الجيل الرابع، وهي إحدى الطائرات المقاتلة الأساسية في القوات الجوية الفضائية الروسية، وتخدم نسخها المعدلة في القوات الجوية لبلدان رابطة الدول المستقلة والهند والصين.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما