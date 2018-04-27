غموض يحيط بتمثال خشبي أقدم من الأهرامات بمرتين!

في عام 1894، تعثر عمال مناجم الذهب الروسية بتمثال خشبي غير عادي في مستنقع "Shigir" الواقع على بعد 62 ميلا شمال يكاترينبورغ، أثار حيرة الخبراء.

وتشير التقديرات إلى أن طول الهيكل "الخيالي" الذي عثر عليه كان يبلغ أكثر من 17 قدما قبل أن يتحطم إلى قطع عدة، مع وجود خطوط متعرجة محفورة في جميع أنحاء التمثال، كما نُحتت 8 وجوه شبيهة بالإنسان على الهيكل الطولي.

وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن الهيكل الخشبي صُنع منذ حوالي 9500 عام، إلا أن التحليلات الأكثر تقدما في السنوات الأخيرة توضح أنه أقدم من المتوقع.

Zhilin et al., E.F. Tamplon

وتمكن الخبراء من الحصول على تاريخ أكثر دقة لعمر الهيكل، باستخدام عينة أساسية من السجل القديم الذي عُثر عليه عام 2014، وكشف ذلك أن عمره 11600 سنة تقريبا، ما يجعله أحد أقدم المنحوتات المجسمة المعروفة في العالم، ويمكن أن يقدم لمحة عن المعتقدات الروحية لتجمعات الصيادين.

ويتواجد التمثال المعروف باسم "Shigir Idol" في متحف سفيردلوفسك الإقليمي. وأوضح الخبراء أنه على الرغم من كونه أقدم بمرتين من الأهرامات المصرية الشهيرة، إلا أن الكثير من المنحوتات الخشبية حافظت على معالمها على مر السنين.

Zhilin et al., E.F. Tamplon & Ekaterina Osintseva

ووفقا لأحدث التحليلات التي نُشرت في مجلةAntiquity، فإن هذا التمثال تم صنعه من شجرة (larch)، من قبل فنانين استخدموا حجارة مصقولة بثلاثة أحجام مختلفة على الأقل، لإنشاء علامات مميزة.

ويقول الخبراء إن التعرجات الغامضة في جميع أنحائه قد ترتبط بالمعتقدات الروحية القديمة. وبالإضافة إلى الرأس المحفور في أعلى التمثال، هناك العديد من الوجوه المنحوتة فيه، وبالتالي قد تكون العلامات المفصلة ممثلة لأساطير الأشخاص الذين عاشوا في المنطقة.

وقال الباحث توماس تيربيرغير، عالم الآثار في جامعة Göttingen الألمانية: "علينا أن نختتم بالقول إن الصيادين-الجامعين في المنطقة يتميزون بطقوس معقدة". ويواصل الخبراء عمليات البحث لكشف غموض التمثال "الغريب".

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا