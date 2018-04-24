 
مباشر

علماء يزرعون "دماغا" بشريا في الفئران

العلوم والتكنولوجيا

علماء يزرعون
Globallookpress Diez, O./Arco Images GmbH
زرع مخ بشري في رؤوس الفئران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5g7

زرع علماء أحياء في الولايات المتحدة خلايا دماغ بشرية في رؤوس فئران لدراسة كيفية تغير سلوكها.

ويفيد موقع Nature Biotechnology بأن علماء الأحياء قاموا بإنماء خلايا الدماغ البشري في أنابيب الاختبار، إلى أن بلغت حجم حبة العدس، ومن ثم زرعت في رؤوس الفئران.

وحلت الخلايا جزئيا مكان أدمغة الفئران. وفي النتيجة تجذرت الخلايا العصبية في رؤوسها، وبدأت أيضا بالنمو. وبعد مضي 233 يوما، أصبحت تشبه دماغ طفل حديث الولادة من ناحية بنيتها ونضجها.

إقرأ المزيد
الكشف عن تأثير المناعة على الذاكرة والذكاء

ولم يتغير سلوك الفئران بعد حصولها على "الدماغ البشري" كثيرا. ففي البداية، كانت تجتاز اختبارات الذاكرة بشكل أفضل، ولكنها تراجعت في النهاية إلى المعايير الخاصة بها.

وبحسب العلماء، يمكن أن تحدث نتائج هذه الدراسة ثورة في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن في المستقبل زراعة مثل هذه الخلايا في دماغ الإنسان أيضا.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة