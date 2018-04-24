هل تفوق الروبوتات تعداد البشر على الأرض بعد 15 عاما؟

يقول أحد كبار علماء المستقبل إنه من المتوقع أن يصبح هناك روبوتات أكثر من البشر على الأرض بحلول عام 2033.

وأوضح الدكتور، إيان بيرسون، أن مخاطر سيطرة الروبوتات جدية للغاية، وأننا على بعد بضع سنوات فقط من تطوير روبوتات بـ "مشاعر حقيقية".

ووفقا لما قاله الدكتور بيرسون، فإن عدد الروبوتات على الأرض سيرتفع إلى 9.4 مليار خلال الثلاثين عاما المقبلة، لتتفوق على البشرية بحلول عام 2048.

ولكن، من المتوقع أن يحدث هذا الأمر قبل ذلك، حيث قال بيرسون: "اليوم، يبلغ تعداد الروبوتات حول العالم حوالي 57 مليونا. وسينمو هذا العدد بسرعة في المستقبل المنظور. وفي حال سمحنا بهذا التسارع المحتمل، فقد يحدث ذلك في وقت مبكر بحلول عام 2033".

إقرأ المزيد

واستطرد قائلا: "بحلول عام 2028، ستظهر بعض هذه الروبوتات بمشاعر حقيقية لترد علينا عاطفيا".

وكشفت دراسة أجريت على 2000 بريطاني، أن 71% من المشاركين "يخشون ظهور الروبوتات الذكية بشكل اصطناعي". ووجد الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون "سكاي"، أن 6 من كل 10 بريطانيين يعتقدون أن "الروبوتات تشكل تهديدا لمستقبل البشرية".

وفي فبراير الماضي، قال الدكتور بيرسون إن الروبوتات قد "تعامل البشر مثل خنازير غينيا. ولقد دربنا الذكاء الاصطناعي ليكون مثلنا، ولكنه لن يكون مثلنا. سيكون الأمر أشبه بالأجانب في Star Trek، أكثر ذكاء وتحسبا في أفعالها. وستكون الروبوتات حساسة بالنسبة للإنسان، وتراه على أنه بربري. لذا، عندما تقرر القيام بتجاربها الخاصة، مع الفيروسات التي أنتجتها، ستعاملنا مثل خنازير غينيا".

المصدر: ذي صن

ديمة حنا