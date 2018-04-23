كيف ستنقذ الدرونات السيارات الكهربائية؟

تلاقي السيارات الكهربائية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن البعض لا يزال يتخوف من نفاد بطاريات هذه السيارات أثناء السير.

ولمعالجة تلك المشكلة، قدم المصمم التقني "إنيه باك" (Inje Buck) مشروع طائرات مسيرة قادرة على شحن بطاريات السيارات الكهربائية في أي نقطة على الطرقات.

ويتضمن مشروع "VOLT" الجديد إنشاء محطات موزعة في المدن وعلى طرقات السفر في العديد من بلدان العالم، وتحوي تلك المحطات طائرات صغيرة بدون طيار، تحمل أجهزة بإمكانها شحن بطاريات السيارات الكهربائية في حال توقفت في مكان ما على الطريق.

youtube/ INvention TV

وللاستفادة من تلك الخدمة يمكن لمستخدمي السيارات الكهربائية استعمال تطبيق "VOLT" في هواتفهم الذكية، ففي حال نفاد بطارية السيارة على الطريق، يقوم التطبيق بتحديد مكانها والبحث عن أقرب مركز لدرونات "VOLT"، ويستدعي أحد تلك الدرونات ليقوم بشحن البطارية ويتابع بعدها الشخص رحلته، كما يمكن الدفع مقابل تلك الخدمات من التطبيق نفسه عبر خدمات البطاقات المصرفية.

youtube/ INvention TV

المصدر: naked-science

أسعد ضاهر