منظومات روسية تتفوق على "غريملينز" الأمريكية

تستطيع منظومات "تاران" و"سابسان" و"بيشال" الروسية اكتشاف وتعقب مسار الطائرات من دون طيار وتدميرها، وخاصة تلك التي تصنع في إطار برنامج "غريملينز" الأمريكي.

وتجهز المنظومات الروسية بمعدات لحجب ثلاث قنوات لاسلكية: التوجيه، نظام الملاحة GPS لتحديد المواقع، وإرسال المعلومات، والتي تعتمد عليها طائرات صغيرة من دون طيار في تحليقها.

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ويقول كبير مصممي مركز "أوتوماتيكا"، سيرغي شيريايف: "من المهم في هذه المنظومات سرعة تحليل القنوات اللاسلكية لمعرفة تردد الهدف وإسقاطه إما رأسيا، أو خفض ارتفاعه تدريجيا إلى أن يصطدم بالأرض".

وتعد "سابسان" المنظومة الأقوى، ويمكنها مكافحة جميع أنواع الدرونات، حيث تكتشفها وتتعقبها على بعد أكبر من 100 كلم، ومن ثم تطلق حزمة تشويش كهرومغناطيسية. وفي حالات خاصة، تنقل المنظومة إحداثيات الهدف إلى منظومة "بانتسير-С1" الصاروخية.

كما أن منظومة "تاران" الثابتة فعالة في مواجهة هجمات مجموعة درونات. أما "بيشال" المحمولة التي تشبه البندقية، فوزنها ثلاثة كيلوغرامات، وهي قادرة على اكتشاف الهدف وحجب إشارات الملاحة وقطع اتصالاته على جميع الترددات. ويمكن استخدامها ضد درون واحد أو مجموعة درونات.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما