الجيش الروسي يتسلم نماذج تجريبية للأسلحة المضادة للدرونات

صمم الجيش الروسي أجهزة إلكترونية من شأنها مكافحة الدرونات الحربية بأنواعها المختلفة، حيث تسلم في الآونة الأخيرة نماذج تجريبية منها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر لها أن الصناعة الحربية الروسية بصدد تصميم أجهزة إلكترونية تكتشف الطائرات من دون طيار وتدمرها. وهي عبارة عن منظومات إلكترونية بصرية تتميز بمواصفات جيدة من حيث مسافة التعرف على الدرونات ودقة تحديد إحداثياتها.

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وأشار المصدر إلى أن تلك المنظومات يمكن أن تنصب في السفن والمدرعات وغيرها من المنصات الحربية. وقد أنتجت نماذج تجريبية منها.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد طلبت من الصناعة العسكرية تصنيع منظومة ليزر ذاتية الحركة تُخصص لتدمير الدرونات.

ويفترض أن تكتشف منظومة الليزر السائل أوتوماتيكيا حتى 20 هدفا وتتعرف عليها وتدمرها بشعاع ليزر غير منقطع على مدى 500-1000 متر.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد ذكرت في وقت سابق خبر تصميم مدفع كهرومغناطيسي مضاد للدرونات الحربية، أطلقت عليه تسمية "ستوبر".

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف