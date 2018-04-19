لأول مرة.. درونات في الاستعراض العسكري بالساحة الحمراء

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الاستعراض العسكري، يوم 9 مايو المقبل، سيشهد لأول مرة ظهور بعض أحدث نماذج المعدات الحربية الروسية بما فيها الدرونات العسكرية.

وفي حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال شويغو إن الطائرات الجديدة من دون طيار المشاركة في الاستعراض هي درونات قصيرة المدى من طراز "قرصان" تستخدم للاستطلاع والرصد وأداء الدوريات ومراقبة البيئة والطرق.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الدفاع إلى أن الاستعراض العسكري، بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى، سيضم العام الجاري 190 قطعة من الآليات الحربية الواعدة التي تحدد ملامح الجيش الروسي المعاصر.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الروبوتات من طراز "أوران-6" و"أوران-9" ستشارك أيضا في الاستعراض العسكري.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف