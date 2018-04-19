اكتشاف سبب غريب لـ "الجاذبية"!

اكتشف باحثون بريطانيون أحد أسباب الانتشار السريع لمرض الملاريا في العالم، ويأملون بابتكار طريقة للتخلص من البعوض عقب هذا الاكتشاف.

ووجد علماء من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن طفيليا وحيد الخلية (بلازميد المنجلية)، يجعل الشخص المصاب بالملاريا أكثر جاذبية للبعوض الناقل للمرض، بحسب صحيفة الإنديبندت التي نشرت الدراسة.

imagebroker.com-© Emanuele Biggi/FLPA

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وقال الطبيب آيلي روبسون، من كلية لندن للصحة، إن جلد الأشخاص الذين يعانون من الملاريا يفرز مواد كيميائية متطايرة، تعطي رائحة مميزة تجذب البعوض إليه.

وأجرى العلماء التجربة في كينيا، حيث أخذوا ملابس الأطفال الأصحاء والمصابين وعلقوها أمام كاميرا مثبتة، رصدت فيما بعد إقبال أسراب البعوض على ملابس الأطفال المصابين بالملاريا.

وتم تكرار التجربة بعد 3 أسابيع، على ألبسة الأطفال الذين تعافوا تماما من الملاريا، ليلاحظ عدم إقبال البعوض على هذه الملابس نهائيا.

لذلك يأمل الباحثون بالاستفادة من هذا الكشف الجديد في إيجاد تقنيات تساهم في التخلص من البعوض، سبب انتشار مرض الملاريا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو