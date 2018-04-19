روسيا تدرس مشروع محرك الميثان لصاروخ "سويوز-5"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، أن الحكومة الروسية تنوي النظر في مشروع صاروخ "سويوز-5" العامل بوقود الميثان بدلا من الأوكسيجين والكيروسين.

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وفي ختام زيارته لشركة "كا بي خا" المصنعة للمحركات الفضائية في مدينة فورونيج الروسية، قال روغوزين: "سبق لشركة روسكوسموس الروسية أن أقرت مشروعا مماثلا قدمته شركة (إينيرغيا) المصنعة للصواريخ. أرى أن الحديث يجب ألا يدور حول تصنيع صاروخ متوسط جديد، بل حول تصميم جيل جديد من الصواريخ يحل مكان (أنغارا) في المستقبل. وقد كلفتُ شركة روسكوسموس بإعداد مشروع تصميمي بديل خاص بالمحرك العامل بغاز الميثان".

وأعرب روغوزين عن أمله في أن يكون مشروع المحرك جاهزا بعد 3 أشهر، لتستطيع الحكومة الروسية اتخاذ قرار بشأنه.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف