علماء روس يستخدمون "التفجير" لتنقية المياه

قرر باحثون روس استخدام طريقة "التفجيرات" لتنقية المياه من الملوثات الكيميائية والمواد السامة ومن مشتقات النفط.

ويتم خلط الماء الملوث، بحسب الطريقة الجديدة، مع سوائل غير قابلة للذوبان، لتشكيل مستحلب (سائل لزج ذو مظهر حليبي) أو مستعلق (سائل يحتوي على مادة صلبة غير ذائبة وإنما معلقة في السائل). ثم يزج السائل الخليط في فرن تصل حرارته إلى 500 درجة مئوية. حيث تنفجر قطرات الخليط، بسبب اختلاف الضغط بين مكوناتها غير المتجانسة، وتنقسم إلى جزيئات أصغر.

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وقال بافل ستريجاك، وهو بروفيسور من معهد تومسك التقني: "تتبخر المياه في النتيجة وتترسب الشوائب أو تحترق. ثم يتكثف بخار الماء لنحصل منه على المياه النقية التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى للاحتياجات الحياتية المختلفة".

وتتميز طريقة تنقية المياه الجديدة باختصارها للوقت والطاقة، وستنتج كميات كبيرة من المياه النقية بأقل التكاليف، إذا تمت عملية أتمتتها.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو