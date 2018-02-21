أسهل وأرخص وأسرع طريقة لتنقية المياه

تسمح طريقة الترشيح الجديدة بإيصال مياه نظيفة، وصالحة للاستخدام البشري، إلى ما لا يقل عن بليوني شخص.

وتوصل علماء أستراليون من منظمة " CSIRO " البحثية، إلى طريقة حديثة، تتميز برخص تكلفتها وبساطتها، لتنقية المياه باستخدام الغرافين.

Ferrari/ZUMAPRESS.com

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وتشمل طريقة تنقية المياه الجديدة، استخدام الترشيح بألواح الغرافين ذات القنوات النانوية المجهرية التي تسمح للمياه بالتدفق عبرها بحرية بعد تنقيتها من الرواسب والأوساخ.

وسميت عملية التنقية المبتكرة بـ " Graphair "، بعد نجاح اختبارها في تنقية مياه موحلة من ميناء سيدني.

ويستخدم العلماء زيت فول الصويا لتنقية فلاتر الغرافين المبتكرة بعد استخدامها في ترشيح المياه. ويعتبر هذا الأسلوب في التنقية أرخص وأسهل وينتج كميات كبيرة في أزمنة قياسية مقارنة بتقنيات تصفية المياه التقليدية بحسب خبراء.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو