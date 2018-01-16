بطاريات تُشحن خلال ثانية!

تمكن مهندسون صينيون من جامعة تشجيانغ من صنع بطاريات ألمنيوم أيون خارقة.

وقام البروفيسور تشاو غاو باستخدام رقائق الغرافين (الكربون) التي تبقى محافظة على 91% من قدرتها، حتى بعد إعادة شحنها أكثر من 250 ألف مرة.

إقرأ المزيد

ويؤكد الباحثون دوما على أن الغرافين يعد موصلا جيدا للكهرباء والحرارة ويتميز بخفة وزنه ومرونته وهو مادة خاملة كيميائيا (لا يدخل في التفاعلات الكيميائية)، كما يعتبر الغرافين مادة تتمتع بمساحة كبيرة تعتبر صديقة للبيئة. وهو من المواد التي تستخدم في مجالات علمية صناعية كثيرة. ويمكن الحصول منه على قدرة تخزينية هائلة في البطاريات التي تتطلب وقتا قليلا أثناء الشحن مقارنة بالمواد الأخرى.

ونشرت مجلة " Science Advances " الأمريكية تقريرا عن النوع الجديد من البطاريات المرنة الآمنة وغير القابلة للاشتعال، والتي تشحن بالكامل خلال بضع ثوان (تشحن خلال 1.1 ثانية فقط)، بالإضافة إلى أنها تعمل بشكل فعال ضمن إطار درجات حرارة واسع جدا من 40 درجة تحت الصفر إلى 120 درجة مئوية، والأهم من هذا وذاك أنها لا تنفجر عند ملامستها للنار.

يذكر أن بطاريات الألمنيوم أيون هذه لا يمكنها منافسة نظيراتها المصنعة من ليثيوم أيون تجاريا، بسبب حجمها الكبير نسبيا والتكلفة المرتفعة بسبب نوع الكهرباء المستخدمة فيها.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو