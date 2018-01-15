تحالف سعودي-ياباني لصناعة السيارات الكهربائية

أظهر وزير التجارة الياباني، ساوجيا ارابيا اي يوكو سو، وجود شراكة سعودية - يابانية بين شركة الكهرباء السعودية، وشركة "نيسان" لإنتاج السيارات الكهربائية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن الوزير تأكيده أن طوكيو تعمل على 60 مشروعا، تغطي 9 مجالات في السعودية، بمشاركة 44 وزارة وهيئة في المملكة، وتدريب 10 آلاف عامل سعودي في المدارس، والجامعات، والشركات، والمستشفيات.

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بدوره، كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن رؤية السعودية 2030 تسعى لزيادة الناتج المحلي للصناعة إلى أضخم من 680 مليار ريال، وجعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب النفط الخام، والغاز، والبتروكيماويات لتساهم بنحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال منتدى الأعمال السعودي- الياباني قال الفالح، أمس (الأحد)، إن بلاده تستهدف الوصول إلى المركز الـ13 عالميا، في مجال الصناعة، والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي سيشهد جيلا رابعا.

وأضاف الفالح: "موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة أمنت 40 % من متطلبات طوكيو من النفط الخام، والسعودية تسعى إلى التمكن من إنتاج ما يقارب 10 آلاف ميغاواط في 2023، أي نحو 10 % من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة".

وحول التبادل التجاري بين البلدين، أكد محافظ هيئة الاستثمار السعودي إبراهيم العمر، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان في 2016 أكثر من 100 مليار ريال، كما وصل مجموع الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام السابق إلى نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.

ووفقا له، تستهدف المملكة رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65 % من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر: عكاظ

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