روسيا تبني مفاعلا نوويا حراريا هجينا

صرح عضو أكاديمية العلوم الروسية والرئيس الفخري لمعهد "كورتشاتوف" النووي، يفغيني فيليخوف، بأن روسيا قد تبني مفاعلا نوويا حراريا هجينا بحلول ثلاثينيات القرن الجاري.

وقال فيليخوف إن روسيا وكل دولة تساهم حاليا في مشروع "ITER" النووي الحراري قادرة على إنشاء مصنع استعراضي قائم على المفاعل الهجين المخصص لإنتاج الوقود النووي، أعوام 2030-2035.

وأضاف في حديث أدلى به لبوابة "iz.ru" الإلكترونية الروسية قائلا إن روسيا هي أفضل موقع لهذا المصنع، إذ تعد جهة رئيسية لتصدير الوقود النووي.

وحسب الأكاديمي فإن المفاعل الهجين عبارة عن مفاعل يجمع بين الطاقتين النووية والنووية الحرارية. وأوضح أن المفاعل يمكن أن يعمل ليس باليورانيوم وإنما بالثوريوم الذي تزيد احتياطياته في الأرض 5 أضعاف عن احتياطيات اليورانيوم. كما أنه أرخص من اليورانيوم بكثير ولا يتطلب استخدام درجة الحرارة عالية وضغطا فائقا.

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يذكر أن مشروع المفاعل النووي الحراري "ITER" يتم تحقيقه في بلدة كدراش بجنوب فرنسا، وتبعد 60 كيلومترا عن مرسيليا.

ويقوم مبدأ عمله على تفاعل اندماج نظائر الهيدروجين والديوتيريوم والتريتيوم، ما يؤدي إلى تشكيل الهيليوم والنيترونات عالية الطاقة، وذلك في ظروف درجة حرارة تزيد على 100 مليون درجة مئوية، أي 5 أضعاف درجة حرارة الشمس.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف