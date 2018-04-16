محاكاة "مرعبة" تكشف أثر انفجار نووي في مدينة كبرى!

يبدو أن العالم يعيش تحت تهديد حرب نووية "كارثية"، وكشفت محاكاة مرعبة ما سيحدث حال انفجار قنبلة نووية في مدينة كبرى.

واستخدم باحثون نموذجا مبتكرا لتوضيح كيفية تصرف الناس، إذا وقع السيناريو الأسوأ على الإطلاق. وفي نسخة The Sims، قام الباحثون بمحاكاة تفجير نووي في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يفعلوا شيئا في سبيل النجاة، هم أكثر عرضة للوفاة، حيث يُقتل حوالي 280 ألف شخص خلال 48 ساعة فقط.

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وصُممت المحاكاة لمنح مخططي الطوارئ فكرة عن الفوضى التي قد تحدث بسبب الجمود وانقطاع التيار الكهربائي وتدمير الاتصالات. حتى أن علماء الكمبيوتر من معهد فرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة الولاية، قاموا بإنشاء شخصيات فردية لكل مقيم، تتصرف وفقا للعمر ونوع الجنس بالإضافة إلى التفاعل بطرق مختلفة، من "الفرار في حالة من الذعر" إلى "الوقوف في حالة شلل"، وفقا لموقع Science Alert.

وكتب الباحثون، بقيادة نيدي باريخ، في الورقة المنشورة في المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية: "نصف محاكاة واسعة النطاق لما بعد التفجير الافتراضي في واشنطن، ويأخذ "قرار البديل" الوضع الصحي في عين الاعتبار، إلى جانب معلومات أفراد الأسرة والبيئة المحلية".

وأوضحت المحاكاة أن البعض بحثوا عن أفراد أسرتهم، بينما ركض آخرون بصورة عمياء. وعند البحث عن المأوى والرعاية الصحية، كان البشر أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة. ووجد الباحثون أن أفضل طريقة هي إيجاد مأوى أولا، ثم التفكير في الهروب بعد ذلك.

ويمكن أن يتعرض البشر لجرعة أعلى من الإشعاع عند الابتعاد عن مكان آمن، وبالتالي زيادة فرص الموت، وفقا للمحاكاة التي كُشف عنها لأول مرة في مجلة العلوم Science Magazine.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا