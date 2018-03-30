خريطة "صادمة" تكشف ما سيحدث حال انفجار قنبلة نووية فوق منطقتك؟

يتساءل معظمنا حول احتمال اندلاع حرب نووية عالمية قد تودي بحياة الملايين من الناس، وما مدى تأثير الأسلحة والقنابل النووية على المناطق والمدن التي نعيش فيها.

ويبدو من الواضح لنا أن الانفجار الأولي سيقضي على كل شيء موجود في مساره المباشر، إلا أن المدى الذي يمكن أن تصل إليه التأثيرات النووية قد يفاجئك تماما. فماذا سيحدث إذا تم تفجير سلاح نووي فوق مدينتك؟

وبهذا الصدد، تكشف خريطة تفاعلية جديدة عن النطاق المرعب للتفجير النووي الحاصل في أي منطقة معينة، إلى جانب توضيح مدى انتشار كرة النار والإشعاع والموجة التصادمية، وكذلك الحرارة الناتجة عن أسلحة مختلفة، بما في ذلك قنبلة "Little Boy" التي تم تفجيرها فوق هيروشيما.

وتسمح الأداة الجديدة المقدمة من "Outrider Foundation"، بإدخال أي موقع على الإطلاق لمحاكاة الانفجار النووي. ويمكنك أيضا الاختيار بين انفجار سطحي أو انفجار جوي، و4 قنابل مختلفة: Little Boy بطاقة (15 كيلوطنا)، Hwasong-14 وطاقتها (150 كيلوطنا)، W-87 بطاقة (300 كيلوطن)، Tsar Bomba وتبلغ طاقتها (50 ألف كيلوطن).

وعلى سبيل المثال، في حال تم إسقاط قنبلة "W-87" فوق مدينة نيويورك الأمريكية، فإن التأثيرات ستكون كارثية، حيث توضح الخريطة أن كرة النار ستمتد مسافة 42 ميلا مربعا، مع إرسال موجة تصادمية على مسافة 26.87 ميل مربع. أما الإشعاع، فسيمتد مسافة 25 ميلا مربعا، ليصل إلى ولاية نيو جيرسي.

ووفقا لهذه الأداة، سيكون هناك مليون و152 ألف حالة وفاة، إلى جانب إصابة مليون و900 ألف شخص تقريبا.

وفي حديث مع Gizmodo، قال فريق البحث إن الفكرة مستوحاة من الباحث، أليكس ويليرشتاين، في NukeMap. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدم خريطة "NukeMap" الشهيرة لمحاكاة جميع أنواع سناريوهات الكوارث.

ويذكر أن الإنذار الخاطئ الذي حذر سكان هاواي من صاروخ باليستي قادم في يناير الماضي، على سبيل المثال، سلط الضوء على الأحداث الكارثية التي يمكن أن تحدث في إطار هجوم نووي حقيقي.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا