أيهما أقوى: دبابة "تي-90" الروسية أم "أبرامز" الأمريكية؟

قارنت صحيفة "ناشونال إنترست" الأمريكية بين دبابتي "تي-90" الروسية و"أبرامز إم 1 آ2" الأمريكية، وحاولت تحديد الدبابة التي ستنتصر في حال وقوع اشتباك مباشر بينهما.

وقامت الصحيفة بتحليل مواصفات نسخة "SEP v3" الأخيرة من دبابة "أبرامز أم 1 آ2" ودبابة "تي-90 إم" الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى التشابه بين مواصفات الدبابتين. إلا أن قذائف "М829А4" الخارقة للدروع، والتي تمتلكها "أبرامز" قادرة على خرق درع الدبابة الروسية من الجيل الجديد "ريليكت". أما دبابة "تي-90" فتستخدم قذائف "سفينيتس" التي دخلت في خدمة الجيش الروسي في تسعينيات القرن الماضي، ولها أيضا قدرة فائقة خارقة للدروع. كما تتزود الدبابة الروسية بصواريخ "إينفار" المضادة للدبابات الحديثة، التي لا تمتلكها "أبرامز" الأمريكية.

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وقالت الصحيفة إن "أبرامز أم 1 آ2" تستخدم رادرات حرارية أكثر حداثة، إلا أنها أثقل بكثير، ما يجعلها أقل قدرة على المناورة مقارنة بالدبابة الروسية.

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وتوصلت الصحيفة في ختام مقالها إلى أن الاشتباك بين الدبابتين سيسفر عن اختراق دروع كلتيهما، ما يعني أن الانتصار في المعركة يتوقف على كفاءة طاقمي الدبابتين، علما أن مواصفاتهما وقدراتهما متعادلتان تقريبا.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف