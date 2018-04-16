وزارة الدفاع تتزود بمنصة مظلات ثقيلة مطورة

أقرت وزارة الدفاع الروسية مشروعا تقنيا لأول منصة مظلات ثقيلة متحكم بها في روسيا، ستسلم إلى سلاح المظلات ووزارة الطوارئ بحلول عام 2021.

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وبحسب وزارة الدفاع، يفترض أن تستخدم منصة "غوريزونت-4000" لإنزال الحمولة من طائرة النقل العسكري "إل-76"، سواء الحمولة العسكرية (الأسلحة والمعدات الحربية) أو المدنية.

وبمقدورها إيصال 4 أطنان من الحمولة إلى مناطق نائية بدقة فائقة بفضل استخدام نظام إدارة أوتوماتيكية وأجهزة الملاحة الفضائية.

يذكر أن شركة "أونيفرسال" بموسكو بصفتها فرعا لمؤسسة "تيخنوديناميكا" الحكومية، تولت تصميم وتصنيع تلك المنصة الجوية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف