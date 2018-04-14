روسيا تكشف عن منظومة "بانتسير" البحرية للدفاع الجوي

تكشف شركة "روستيخ" الروسية في معرض "Defexpo India-2018" الهندي للأسلحة عن نماذج حديثة لمنظومة "بانتسير إم إي" البحرية للدفاع الجوي.

وقال مدير عام قطاع الأسلحة في الشركة، سيرغي أبراموف، إن المنظومة البحرية للصواريخ والمدافع المضادة للجو تضمن حماية السفينة البحرية من كل الأخطار. وتعتبر "بانتسير إم إي" البحرية المنظومة الوحيدة في العالم التي تجمع في برج واحد بين سلاح المدفعية القوي والصواريخ متعددة الأنظمة ونظام الإدارة البصري الراداري التكاملي.

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وأضاف أبراموف أن لا مثيل في العالم لمنظومة "بانتسير إم إي"، ومن المستبعد أن يظهر مثيل قريبا.

وتحمي "بانتسير إم إي" السفينة على مدى 20 كيلومترا وعلى ارتفاع 15 كيلومترا من وسائل الهجوم الجوي الحديثة كلها، بما فيها الصواريخ المجنحة والصواريخ فوق الصوتية المضادة للسفن، والقنابل الجوية والطائرات من دون طيار. كما أنها قادرة على صد غارات جماعية مكثفة من كل الاتجاهات، متعاملة مع 4 أهداف في آن واحد.

ويتضمن نظامها البصري للإدارة 3 رادارات: بصري ورادار الكشف البعيد (مدى 50 كيلومترا) ورادار مرافقة الهدف. أما نظام إدارة النيران فيقوم على استخدام هوائي الأطوار الشبكية عندما ترافق الردارات أهدافا صديقة ومعادية في آن واحد. ويتم تدمير الهدف بواسطة رأس منشطر يشكل سحابة من أعمدة حديدية حادة.

وتم تزويد "بانتسير إم إي" أيضا بمدفعين سداسيين عيار 30 ملم، تبلغ سرعة الرمي فيهما 5 ألاف طلقة في الدقيقة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف