علماء روس يزيدون صلابة الفولاذ 5 مرات

طور علماء من روسيا تقنية جديدة ترفع من صلابة الفولاذ لتصبح أكبر بخمس مرات مقارنة بالفولاذ الشائع في العالم.

وقام فريق من علماء مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا لأكاديمة العلوم الروسية وجامعة موسكو الحكومية التقنية لصناعة السيارات، بتطوير تكنولوجيا تحسّن من صلابة أسطح منتجات المعادن الصلبة وتقاوم التآكل فيها.

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واستخدم الباحثون فيها الليزر وطبقات كربونية نانوية، ترفع صلابة المواد الفولاذية خمس مرات مقارنة بالفولاذ الصناعي المعروف.

وقال غريغوري تشوريلوف، ممثل معهد الفيزياء التابع لمركز كراسنويارسك العلمي، إن استخدام الليزر في تقسية الفولاذ يعد تقنية عملية جدا، وليس لها حدود في إضافة المزيد من الخصائص المحسنة للمعادن لاستخدامها في مجالات صناعية وعلمية شتى.

فقد ارتفعت صلابة ومقاومة الفولاذ للتآكل (الذي يحتوي على مركبات الكربون والنيتروجين والبورون) بعد استخدام الليزر في معالجته.

ويعتبر العلماء الإحماء بواسطة الليزر نوعيا جدا، لأنه لا يؤدي إلى تشوه المنتج المعدني ويختزل وقت تصنيع المواد المعدنية لهذا السبب أيضا.

المصدر: تاس

خالد ظليطو