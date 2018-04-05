دبابة "النسر الأبيض" تظهر في بطرسبورغ

سلط مقال نشرته بوابة "t-digest" الضوء على عمل مصنع إصلاح الدبابات في بطرسبورغ بصفته فرعا لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة للدبابات.

ونشرت البوابة صورة فوتوغرافية أظهرت نموذجا مطورا لدبابة "تي-72 بي"، أطلقت عليه تسمية "النسر الأبيض".

وقال المحلل العسكري، أليكسي خلوبوتوف، إن الدبابة هي نموذج "تي-72 بي 1"، تم تصنيعه في إطار برنامج "بروريف 2 بي".

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وأشار رئيس تحرير مجلة "أرسينال" (الترسانة) الروسية، فيكتور موراخوفسكي، إلى إن شركة "سبيتس ريمونت" الروسية هي التي بادرت إلى تحقيق هذا المشروع. وقد تم الكشف عن "النسر الأبيض" في منتدى "التكنولوجيا في صناعة الآلات-2012".

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن 50 دبابة من هذا النوع صدرت إلى نيكاراغوا سابقا، حيث تعتبر دبابة "النسر الأبيض" حاليا أقوى الدبابات في أمريكا اللاتينية. وتتقدم من حيث دروعها وأسلحتها ونظام إدارة النيران على دبابة "ليوبارد 2 آ4" الألمانية المتوفرة في حوزة القوات المسلحة التشيلية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف