بالفيديو.. معرض "ArmHiTec-2018" الأرميني يكشف عن دبابة روبوت

كشف معرض "ArmHiTec-2018" للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، في العاصمة الأرمينية يريفان، عن دبابة بلا سائق صممها المهندسون الأرمينيون.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم شركة "KВX" الأرمينية المصنعة للدبابة، داويد نيغوسيان، في حديث أدلى به لوكالة "NEWS.am"، إن وزن الدبابة بلغ 200 كيلوغرام، وهي قادرة على نقل حمولة بوزن 300 كيلوغرام، وتستخدم محركا إلكترونيا.

وأوضح نيغوسيان أن الدبابة عبارة عن منصة قد تنصب فيها أي أجهزة حسب الحاجة، كالأسلحة وأجهزة الرصد والاستطلاع.

كما أكد المتحدث أن الدبابة فريدة من نوعها، لكنها لا تستخدم إلى الآن لأن أجهزتها لم تخضع للاختبارات بعد.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف