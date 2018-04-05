أول رحلة بحرية لحاملة الطائرات الصينية الجديدة

من المتوقع أن تقوم أول حاملة طائرات صينية الصنع بأول رحلاتها البحرية في خليج بوهاي، مع نهاية شهر أبريل الجاري.

وأفادت صحيفة "South Chine Morning" الصينية نقلا عن مصادر مقربة من القيادة العسكرية الصينية بأن السفينة ستقوم برحلة اختبارية عشية الاحتفال بالذكرى الـ 69 لتأسيس البحرية الصينية، يوم 23 أبريل الجاري.

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وأُنزلت حاملة الطائرات إلى البحر، في أبريل عام 2017. وأصبحت ثاني حاملة طائرات في الأسطول البحري الصيني والأولى التي يتم تصميمها وتصنيعها في الصين، واستغرقت عملية بنائها 5 أعوام.

ويبلغ طول حاملة الطائرات 315 مترا وعرضها 75 مترا، أما وزنها فـ 70 ألف طن، وتصل سرعتها الاقتصادية إلى 31 عقدة بحرية، بينما يمكنها حمل 36 مقاتلة من طراز "جانغ-15".

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف