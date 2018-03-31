علماء يبتكرون لاصقا طبيا مرنا

ابتكر مهندسون صينيون لواصق طبية خاصة تتميز بقوتها ومرونتها بحيث لا تسقط من الجزء المصاب ولا تعرقل الحركة.

ونشرت مجلة " Soft Matter " أن المهندسين الصينيين استخدموا تقنية جديدة تدعى " kirigami "، لتصنيع هذه اللاصقات المرنة القوية بفضل ثقوب وشقوق تتخللها.

MIT / Ruike Zhao et al

إقرأ المزيد

يذكر أن هذه اللاصقة التي إذا وضعت على الركبة مثلا، تتحمل أكثر من 100 انثناء وتبقى مكانها دون أن تسقط عن الجزء المصاب.

وحصل العلماء الصينيون على براءة لهذا الاختراع وهم الآن بصدد التعاون مع شركة طبية صينية كبرى لتسويق منتجاتهم في السوق المحلية والعالمية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو