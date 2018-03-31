 
مباشر

علماء يبتكرون لاصقا طبيا مرنا

العلوم والتكنولوجيا

علماء يبتكرون لاصقا طبيا مرنا
MIT / Ruike Zhao et al
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1mt

ابتكر مهندسون صينيون لواصق طبية خاصة تتميز بقوتها ومرونتها بحيث لا تسقط من الجزء المصاب ولا تعرقل الحركة.

ونشرت مجلة "Soft Matter" أن المهندسين الصينيين استخدموا تقنية جديدة تدعى "kirigami"، لتصنيع هذه اللاصقات المرنة القوية بفضل ثقوب وشقوق تتخللها.

MIT / Ruike Zhao et al
إقرأ المزيد
النّمل يرشد العلماء إلى دواء فعال!

يذكر أن هذه اللاصقة التي إذا وضعت على الركبة مثلا، تتحمل أكثر من 100 انثناء وتبقى مكانها دون أن تسقط عن الجزء المصاب.

وحصل العلماء الصينيون على براءة لهذا الاختراع وهم الآن بصدد التعاون مع شركة طبية صينية كبرى لتسويق منتجاتهم في السوق المحلية والعالمية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة