النّمل يرشد العلماء إلى دواء فعال!

اكتشف علماء أمريكيون قدرة النّمل على التصدي لأكثر الالتهابات خطرا لوجود خصائص فعّالة في سوائل جهاز دوران هذه الحشرات.

ووجد علماء الأحياء من جامعة كارولاينا الشمالية أن جسم النّمل قادر على قمع شتّى الالتهابات لوجود الدملمف (السائل الذي يحل مان الدم في جهاز الدوران لدى بعض مفصليات الأرجل كالنّمل يتكون من الدم واللمف) الذي يحتوي على عدد كبير من مضادات البكتيريا المسببة للأمراض.

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ويؤكد البيولوجيون أيضا على وجود مضادات الجراثيم في تركيبة الغطاء الخارجي لجسم النّمل، ما يفسر المقاومة العالية لأنواع البكتيريا المختلفة لدى هذه الحشرات النشيطة.

ويخطط العلماء لإنتاج مضادات حيوية من سوائل أجسام النمل المعروفة بعد دراسة فعاليتها في قتل البكتيريا والجراثيم التي تصيب البشر، وإنتاج أدوية تختلف جذريا عن كل العقاقير المستخدمة حاليا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو