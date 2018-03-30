معهد كورتشاتوف يصمم ثلاجة مغناطيسية عالية القدرة

يصمم معهد كورتشاتوف ثلاجة مغناطيسية ذات قدرة عالية ومعامل كفاءة يبلغ حوالي 85%.

وقال رئيس قسم المواد فائقة التوصيل، فيتالي كروغلوف، للصحفيين إن الثلاجات الأكثر شيوعا اليوم لا تستخدم بفعالية أكثر من ثلث قدرتها، "لذلك نحن نصمم الثلاجة المغناطيسية".

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وفي الثلاجات التي تستخدم البخار المضغوط، يتم نقل الحرارة من الوسط المبرد إلى الجزء العامل في المبخر، الذي يبدأ بالغليان ويتبخر جزء منه. ويأخذ جهاز الضغط البخار المتكون ويحوله إلى المكثف، حيث يتحول ثانية إلى سائل ينقل إلى المبرد ليأخذ الحرارة من الجسم المبرَّد وهكذا.

أما مبدأ عمل الثلاجة الجديدة فمبني على ظاهرة المغنطة الحرارية: تغير درجة حرارة الجسم المغناطيسي العامل عند تغير المجال المغناطيسي الخارجي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما