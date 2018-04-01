روسيا تسوق منظومة "فيكينغ" للدفاع الجوي خارج البلاد

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المصدرة للأسلحة والمعدات أنها تعتزم تسويق منظومة "فيكينغ" للدفاع الجوي خارج روسيا.

ويرى خبراء الشركة أن منظومة "فيكينغ" أو "بوك-إم 3" تمتلك مواصفات فريدة لا يمكن أن تعرضها أي منظومة أجنبية مثيلة.

وكانت نسخة "بوك إم 2 إي" تصدر سابقا إلى دول أخرى. إلا أن منظومة "فيكينغ" تتقدم عليها من حيث جميع المواصفات. وعلى سبيل المثال فإن مدى عمل المنظومة الجديدة بلغ 65 كيلومترا بدلا من 45 لدى سابقتها. وقد ازداد عدد الأهداف التي يمكن أن تتعامل معها المنظومة إلى 6.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن منصات الصواريخ التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "أنتاي-2500" يمكن ربطها بمنظومة "فيكينغ"، ما يزيد من مدى عملها حتى 130 كيلومترا.

ومن ميزات "فيكينغ" التي تجعلها جذابة للمهتمين الأجانب هي قدرتها على التكيف على أي شروط ومتطلبات يقدمونها. وعلى سبيل المثال يمكن أن تتعامل "فيكينغ" بسهولة مع الرادارات الأجنبية.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف