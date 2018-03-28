سلاح الجو الأمريكي ينشر فيديو لحرب المستقبل

نشر المختبر التابع لسلاح الجو الأمريكي فيديو يبيّن إمكانات ضربة جوية أمريكية ستوجه إلى المواقع المعادية عام 2030.

وأظهر الفيديو طيار مقاتلة "إف-35 آ" يتحكم في سرب من الدرونات التي قام أحدها بتحديد موقع منظومة الدفاع الجوي المعادية ودمرها بأمر من الطيار.

كما أظهر الفيديو عملية إسقاط حاوية تنفصل عنها كمية كبيرة من الدرونات ذات شكل واحد، حيث تغطي السماء فوق مواقع العدو البرية لمنع درعه الصاروخية من العمل.

وأظهر الفيديو أيضا ضربة دقيقة وجهها صاروخ مجنح في منطقة مأهولة، وكذلك اعتراض الطائرة المعادية بواسطة مدفع ليزر.

يذكر أن الفيديو استغرق 5 دقائق ويدور الحديث في أجزائه الأولى (3 دقائق) عن تاريخ المختبر وتصاميمه.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف