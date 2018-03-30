أقوى الدول عسكريا في المستقبل

أعلن الخبير العسكري، روبرت فارلي، أسماء الدول التي ستمتلك أقوى وأحدث الأسلحة في العالم بحلول عام 2030.

وقال الخبير لـ The National Interest أن تلك الدول هي الهند وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين. ويفترض أن "تكون القوات المسلحة الروسية قوة قاتلة بحلول عام 2030، ومع ذلك ستعاني من مشكلات جدية مثل الحصول على التكنولوجيا المتطورة".

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ويرى فارلي أن إحدى المشكلات هي بقاء القوات الروسية عالقة بين نظام التجنيد الإلزامي ونظام الخدمة التعاقدية، إضافة إلى تفاقم مشكلة نقص السكان.

ويشير فارلي إلى أن فرنسا ستكون الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ستحافظ على قوات مسلحة قوية. أما الولايات المتحدة فستبقى متصدرة المجال العسكري. وفيما يخص الهند والصين، فإنهما حاليا تمتلكان جميع صنوف الأسلحة التي ستتحسن خصائصها كثيرا بحلول عام 2030.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما