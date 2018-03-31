اكتشاف 6 آلاف فيروس جديد

اكتشف الذكاء الاصطناعي الذي شارك في أبحاث علماء البيولوجيا، 6 آلاف فيروس غير معروفة من قبل.

وقال الخبراء الذين نشروا الخبر على موقع "HiTek"، إن هذا الاكتشاف سيفتح طريقا جديدا لدراسة مجموعة كاملة من الفيروسات.

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وحاول العلماء لعدة سنوات اكتشاف فيروسات غير معروفة عن طريق تحليل عينات الحمض النووي المأخوذة من أوساط بيئية مختلفة.

وبحثوا عن البصمات الوراثية للفيروسات والبكتيريا المعروفة، مشيرين إلى أن هذه العمليات تشبه وظيفة "المحرر" في تعديل النصوص، إذ يبحث عن كلمات أو أحرف فردية. وفشل العلماء مرارا وتكرارا في هذه المهمة لأنه من الصعب العثور على ما هو غير معروف من قبل.

لذلك قام علماء البيولوجيا في معهد المورثات في كاليفورنيا بتزويد أجهزة الكمبيوتر ببرامج جديدة لتحديد تسلسل جينات الفيروسات غير العادية من فصيلة " Inoviridae "، التي تغير من سلوكيات الجسم المضيف.

واستطاع الذكاء الاصطناعي بعد ذلك الكشف عن 10 آلاف مورثة " Inoviridae "، ستة آلاف منها غير معروفة سابقا.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو