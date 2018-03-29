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جهاز استشعار في السن لمراقبة ما نأكل!

العلوم والتكنولوجيا

جهاز استشعار في السن لمراقبة ما نأكل!
ZUMAPRESS.com- © Anusak Laowilas
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ابتكر علماء أمريكيون جهاز استشعار دقيق لتحليل مكونات الأطعمة التي يتناولها الإنسان.

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وطور علماء جامعة تافتس الأمريكية مستشعرا غذائيا يركب على إحدى الأسنان في فم الإنسان، بحسب مقال نشر في مجلة "Advanced Materials".

ويستطيع المستشعر المركب على السن تحليل مكونات الطعام وكمية السعرات الحرارية الموجودة فيه. كما يستطيع مراقبة تركيز الغلوكوز والملح والكحول وغيرها من المواد.

ويأمل العلماء أن يساعد الجهاز في تحليل سلوك الغذاء البشري وتأثير الطعام على حالة الجسم في المستقبل، وسيساعد في تشخيص الأمراض.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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