"جزيرة النفايات" في المحيط الهادئ أكبر مما كان يعتقد سابقا

يعتقد العلماء أن مساحة "جزيرة النفايات" في المحيط الهادئ بلغت 1.6 مليون كيلومتر مربع، ما يعادل مساحة فرنسا.

وقام فريق دولي من العلماء بدراسة جزيرة النفايات الواقعة في شمال المحيط الهادئ، وتبين أن مساحتها 1.6 مليون كيلومتر مربع، كما بلغ وزن النفايات ما يتراوح بين 45 و129 ألف طن.

وأشار العلماء إلى أن الاستنتاج يقوم على الأرصاد من الطائرات والسفن عامي 2015 – 2016، ناهيك عن النمذجة الكمبيوترية.

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وقال العلماء إن جزيرة النفايات تتألف من ما يتراوح بين 1.1 و3.6 تريليون قطعة عائمة، وتشكل شبكات الصيد نصفها. أما النصف الثاني فهو مواد بلاستيكية.

ويرى الباحثون أن جزيرة النفايات تشكل خطورة جدية على البيئة الحية في المنطقة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف