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ورق جدران "ذكي" يحذر من الحريق!

العلوم والتكنولوجيا

ورق جدران
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طور باحثون صينيون ورق جدران خاص مقاوم للحرائق بإدخال مادة الغرافين إلى بنيته.

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ودمج أخصائيو معهد شنغهاي للخزف أجهزة استشعار خاصة في أوراق الجدران الحديثة، تتمتع بخاصية التحذير لدى بدء حريق ما.

وتسمح تركيبة ورق الجدران "الذكي"، بتحسس زيادة درجة الحرارة حتى 130 درجة مئوية. وعندما تصل الحرارة إلى هذا المستوى يصدر ورق الجدران (صوت تنبيه) يستمر لمدة 5 دقائق.

وتدخل في تركيب هيكل ورق الجدران "الذكي" خيوط نانوية من مادة هيدروكسيل أباتيت (من معادن الفوسفات المتوافر طبيعيا)، بطول 10 ميكرومتر وسماكة 10 نانومتر، ما يجعل أوراق الجدران حساسة بما فيه الكفاية ومقاومة للحريق.

ويأمل العلماء بإنتاج الورق الذكي في المستقبل القريب لرفع مستوى الأمن والسلامة من الحرائق في الأبنية السكنية وغيرها من المرافق الحيوية البشرية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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