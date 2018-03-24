طائرة ركاب روسية بإمكانها الهبوط على الماء والجليد واليابسة!

يمنح تصميم طائرة الركاب الخفيفة الروسية "تي في إس-2" إمكانية الهبوط على الماء والجليد بواسطة عوامات وزلاجات خاصة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه باغينسكي، قوله إن طائرة "تي في إس-2" ستتمكن من الهبوط في مطار غير مجهز أو على طريق ترابية.

وأضاف باغينسكي أن شركة "ياكوتيا" للخطوط الجوية المحلية هي التي ستتسلم أول دفعة من تلك الطائرات، إذ وقعت معها شركة "مروحيات روسيا" اتفاقية شراء 200 طائرة.

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وقالت الوكالة إن الشركة تعتزم إنتاج 24 طائرة من هذا النوع كل عام في مصنعها في "أولان أوده"، ليبلغ العدد الإجمالي للطائرات المنتجة في الفترة ما بين عام 2021 وعام 2025 في مختلف المصانع، 200 طائرة.

يذكر أن الطائرة الجديدة بمقدورها نقل طنين من الحمولة إلى مسافة 2.5 ألف كيلومتر.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف