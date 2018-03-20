روسيا تعلق رحلات طائرات "AN-148"

علقت هيئة الرقابة الروسية على النقل اليوم الثلاثاء استخدام جميع الطائرات من طراز "AN-148" في روسيا، وذلك بعد تحطم طائرة ركاب من هذا النوع الشهر الماضي في ضواحي موسكو.

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كذلك قررت الهيئة، حسب تصريح مديرها فيكتور باسارغين، تعليق جميع الرحلات الجوية لشركة "ساراتوف" للطيران، مالكة الطائرة المتحطمة، حتى الـ27 أبريل من العام الحالي.

وقال باسارغين في هذا الصدد إن الهيئة ستتخذ خطوات إضافية بحق "ساراتوف" للطيران، بعد إخضاع طياري الشركة لاختبارات وفحوص محددة.

يذكر أن طائرة من نوع "AN-148" تابعة لشركة طيران سارتوف كانت قد تحطمت في 11 فبراير الماضي بعد إقلاعها بدقائق من مطار دوماديدوفو في موسكو، ما أودى بحياة جميع ركابها والبالغ عددهم 71 شخصا بمن فيهم طاقم الطائرة.

المصدر: "نوفوستي"